Тюмень, , 01:14 — REGNUM В Тюмени на шести башенных кранах установили флаги с российским триколором и символом Z. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения Общероссийского народного фронта.

Zа Победу! Zа Правду! Общероссийский народный фронт по Тюменской области

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Сотрудники Тюменской домостроительной компании таким образом выразили поддержку Вооружённым силам России и спецоперации по дефашизации Украины, а также отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Zа Победу! Zа Правду! Общероссийский народный фронт по Тюменской области

Мероприятие прошло на строительной площадке на улице имени Павла Шарова — Героя Советского Союза.

«Это мероприятие — совместный душевный порыв. Мы хотим, чтобы люди знали, что в это непростое время наша страна едина и она поддерживает президента РФ и российскую армию. Мы с уважением и благодарностью относимся к тем, кто сегодня сражается за наше мирное будущее», — прокомментировал акцию руководитель регионального исполкома Народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко.

Машинисты установили флаги на башенные краны высотой с восьмиэтажные и десятиэтажные дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, которое отмечается 18 марта, по стране проходят мероприятия, выставки, флэшмобы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге отметят восьмую годовщину возвращения Крыма в Россию