Ливерпуль, Великобритания, , 00:50 — REGNUM 17 марта в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Ньюкаслом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

С 83-й минуты после удаления бразильского центрального полузащитник Аллана «ириски» играли в меньшинстве. Суммарно «сороки» нанесли по воротам Асмира Беговича четырнадцать ударом, из которых шесть — в створ. Единственный мяч на 90+9-й минуте встречи забил Алекс Ивоби после передачи Доминика Калверта-Льюина.

Составы команд:

«Эвертон»: Бегович, Кин, Годфри, Коулман, Холгейт, Аллан, Дукуре, Грэй (Калверт-Льюин, 76'), Гордон, Ивоби, Ришарлисон (Гомеш, 87').

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Таргетт, Крафт (Манкильо, 90'), Бюрн, Уиллок, Гимарайнс, Фрэйзер (Мерфи, 85'), Алмирон (Сен-Максимен, 71'), Жоэлинтон, Вуд.

«Эвертон», одержав седьмую победу и набрав 25 очков, обошел «Уотфорд» и поднялся на семнадцатую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Ньюкасл» с 31-м очком остался на четырнадцатой позиции.