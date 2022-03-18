Нью-Йорк, США, , 00:39 — REGNUM Россия запросит новое экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объеденных Наций по ситуации с американскими биологическими лабораториями на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 17 марта в ходе заседания Совбеза.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, российской стороне удалось получить доступ к новым документам по указанной теме.

«Завтра мы запросим срочно заседание, чтобы вновь обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших к нам в распоряжение в ходе специальной военной операции. Прямо сейчас направим соответствующее письмо эмиратскому председательству», — сказал дипломат.

Как сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заседание запрошено на 18 марта на 17:00 по московскому времени. 11 марта по запросу Москвы так же проводилась срочная встреча по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в одной их лабораторий в Харькове реализовывался секретный проект по исследованию способов передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что с 2016 года США и Украина намерено скрывали информацию о военно-биологических проектах, не упоминая их в международной отчетности.

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