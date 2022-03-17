Лондон, 18 марта, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Британский поп-певец Сэм Смит рассказал о записи нового альбома. Об этом 17 марта утверждает портал Music News, ссылаясь на данные инсайдера.

(сс) Eric Nopanen Музыка

29-летний исполнитель не выпускал нового лонгплея с момента выхода Love Goes в конце 2020 года, но, по сообщениям, он вернулась в студию и «наслаждается» созданием того, что станет «сюрпризом» для поклонников. Об этом 17 марта передает портал Music News.

Источник утверждает, что музыкант записывает музыку в Лос-Анджелесе и планирует выпустить альбом в конце этого года. Инсайдер также добавил: «Сэм уже несколько недель находится в Лос-Анджелесе, записывая новые песни, так что проект еще не закончен, но альбом планируется выпустить в этом году».