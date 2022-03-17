Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Джаред Лето выразил уверенность в том, что рано или поздно его вампир Морбиус сразится в Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда. Об этом 17 марта сообщает портал Screen Rant.

Скриншот с YouTube Морбиус

«Ну, я думаю, у нас с Томом Холландом свидание с судьбой», — сказал Лето, когда ему задали вопрос о возможной встрече Морбиуса с супергероем. Он добавил, что считает Холланда «феноменальным актёром», и что его коллега отлично подходит для этой роли.

«Я действительно думаю, что у него просто потрясающий талант. Но это будет здорово — выйти с ним на ринг и оказаться лицом к лицу», — отметил актёр и музыкант.

Напомним, в США премьера кинокомикса «Морбиус» кинокомпании Sony Pictires состоится 1 апреля 2022 года. Снимает картину режиссёр Даниэль Эспиноса («Код доступа «Кейптаун», «Живое», «Номер 44»).