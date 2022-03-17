Манчестер, Великобритания, 17 марта, 2022, 23:55 — ИА Регнум. 29-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба примет решение о своем будущем после завершения текущего сезона. Об этом 17 марта сообщило издание The Telegraph.

Manutd.com Поль Погба

Ранее сообщалось, что Поль Погба отказался продлевать контракт с «красными дьяволами». Текущее соглашение француза с клубом Английской Премьер-лиги рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в шестнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, девятью результативными передачами, а также получил шесть желтых и одну красную карточки.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.