Лондон, , 23:55 — REGNUM Шотландская синти-поп-группа Chvrches воссоединилась с соавтором How Not To Drown Робертом Смитом на своем лондонском концерте 16 марта и исполнили кавер на песню Just Like Heaven группы The Cure. Об этом 17 марта написал портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) StockSnap

Chvrches выступили в лондонском зале O2 Academy Brixton, и на сцене к ним присоединился Роберт Смит, соавтор песни How Not To Drown, который исполнил несколько композиций в завершение своего выступления.

Помимо исполнения совместной работы, Роберт Смит и Chvrches исполнили кавер-версию хит-сингла Just Like Heaven группы Смита The Cure. Также Смит сыграл на гитаре в двух композициях Chvrches — Mother We Share и Clearest Blue.

