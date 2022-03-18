18 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 09:07 — REGNUM Ряды команды вице-президента США Камалы Харриc продолжают редеть. В этот раз об уходе заявила одна из её главных помощниц Сабрина Сингх, исполняющая обязанности заместителя пресс-секретаря Харрис. Сингх предпочла вакансию в министерстве обороны, согласно внутреннему электронному письму, полученному CBS News.

Камала Харрис Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее об уходе сообщила Кейт Грэхам, которая писала речи для Харрис. Это далеко не первое увольнение в офисе вице-президента. В течение первого года ее пребывания на посту была замечена высочайшая текучесть кадров, которые были недовольны психологическим климатом на рабочем месте.

До этого глава пресс-службы Харрис Симон Сандерс также покинула свой пост. Впервые о кадровых изменениях в офисе вице-президента стало известно на фоне сообщений о напряженности в Белом доме между Харрис и президентом США Джо Байденом.

Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис (сс) U.S. Department of State

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Наше так называемое высшее руководство — это крушение поезда, невежественное, непригодное и т.д., но американский народ должен терпеть этих людей еще три года. Три года — это слишком долго. Перемены в нашем правительстве явно необходимы для решения этой проблемы», — считает tantor.

«Когда много лет назад я рассматривал одну вакансию, люди, знавшие эту работу и того, кто нанимал, отозвали меня в сторону и сказали: «Ваша репутация навсегда будет связана с этим человеком и с тем, как он всё делает, так что будьте осторожны». Это был лучший совет, который я когда-либо получал. Парень, о котором шла речь, грубо нарушил правила и нормы. Был арестован, в итоге умер беззубым и без гроша в кармане со всевозможными скандалами. Я бы предостерег всех, кто идет работать на Харрис, таким же образом», — делится red.

«Ага, еще один политический назначенец получает еще одно политическое назначение, где он будет продолжать не иметь ни малейшего представления о том, что он делает. Типично для Вашингтона», — негодует caninedpa.

«Всем работавшим на Харрис придется стесняться за свое резюме», — считает where's_myrebate!

«Если бы вы работали на генерального директора компании, который вел компанию к банкротству, остались бы вы работать на него или ушли бы и искали лучшие возможности, прежде чем стать частью краха?» — задает риторический вопрос TheWorldIsChanging.

«Чем больше мы ее видим, тем яснее становится, что она добилась успеха в жизни не за счет того, что прекрасно владеет своей профессией. И это начинается с того, как она получила свое первое политическое назначение. Это слишком неприятно, чтобы об этом говорить», — рассуждает sactowntruth.

Камала Харрис

«Хотели бы вы работать на человека, который сидит в кресле вице-президента и думает, что Украина находится в НАТО? Или на женщину, которая просит президента Польши ответить на заданный ей вопрос, потому что она не была готова. Я бы не хотел», — подчеркивает wjfoster.

«Провал Камалы Харрис на посту вице-президента является ярким примером того, почему принимать важные решения о приеме на работу, основываясь в основном на расе и поле (в отличие от квалификации), бессмысленно. И я говорю это, будучи демократом», — рассказывает RobertT.

«Никто, никто не хочет работать на Харрис. Они знают, что она позорит страну, плохо подготовлена ко всему и любит обвинять всех остальных в своих неудачах. Уход — лучшее решение, которое могут принять ее сотрудники», — уверен blueanchor.

Ранее CNN сообщало, что Харрис считает, что она не получает справедливой поддержки. Отношения у Харрис и Байдена носят сложный характер. При этом вице-президент и Белый дом отрицают наличие каких-либо внутренних раздоров.