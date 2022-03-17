Лондон, , 23:50 — REGNUM Британский поп-музыкант Эд Ширан сообщил, что первый сингл из его следующего проекта появится в марте. Об этом он рассказал в интервью с порталом The Project NZ 16 марта.

Эд Ширан Цитата из т/с «Игра Престолов». 2011. США, Великобритания

Во время беседы с The Project NZ Ширана спросили о его следующем проекте и о том, будет ли он называться — (Subtract/Minus) из-за названий его предыдущих альбомов на математическую тематику, и он рассказал, что у него на подходе другой проект, который он назвал «кривым шаром».

https://twitter.com/TheProject_NZ/status/1503977966937817088

Ширан сказал: «Это не будет следующим альбомом, который я выпущу. У меня есть кое-что еще, что будет более «кривым шаром». Первый сингл выйдет через 10 дней… Я не думаю, что это будет большой хит в Новой Зеландии, хотя, честно говоря, я должен сказать. Это будет большой хит где-нибудь еще. Когда вы его услышите, вы поймете».

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