Вашингтон, 17 марта, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Чрезвычайно редкую карту «Покемонов» Snap Magikarp продали на аукционе за $136 тыс. Об этом 17 марта сообщает портал Game Informer.

geralt Покемон

Отмечается, что в мире существует лишь 20 таких карт, они были вручены победителям конкурса Pokemon Snap, который прошёл в Японии более 20 лет назад. Те люди, которые выиграли в этом конкурсе, могли обменять игровые фотографии Pokemon Snap на настоящую карту Pokemon. Недавно одну из таких карт приобрёл за $136 тыс. человек, известный на YouTube под ником Smpratte.

Напомним, в январе 2022 года известный видеоблогер Логан Пол приобрёл за $3,5 млн невскрытую коробку с редкими картами Pokemon. Позже выяснилось, что Полу досталась подделка и в действительности в коробке находится карты G.I. Joe.