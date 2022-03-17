Вашингтон, 17 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Американская экспериментальная рок-группа HEALTH объединила усилия с группой EKKSTACY для своего последнего нового сингла Still Breathing для альбома DISCO4: PART II .

The Line of Best Fit Группа HEALTH

Новая песня следует за февральской совместной работой HEALTH с метал-группой Lamb of God под названием Cold Blood и войдет в альбом DISCO4: PART II вместе с синглами Dead Flowers и Isn't Everyone с участием Nine Inch Nails.

DISCO4: PART II является продолжением вышедшего в 2020 году DISCO 4: PART 1. В новом альбоме HEALTH также примут участие такие коллективы, какBackxwash,Ho99o9,EKKSTACY,Perturbator,Maenad Veylи The Neighborhood. Дата релиза альбома назначена на 8 апреля.