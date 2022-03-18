Лондон, 18 марта 2022, 09:21 — REGNUM Британская актриса Джоди Комер примет участие в съёмках экранизации романа Джен Биджин Big Swiss. Соответствующую информацию приводит Radio Times 17 марта.
Известно, что сюжет сериала построен вокруг героини, проводившей анонимную секс-терапию и столкнувшейся с последствиям подобной работы. Ожидается, что Комер исполнит главную роль в проекте.
Напомним, что продюсером будущего сериала выступит Адам МакКей («Не смотрите наверх»). Дата премьеры проекта в настоящий момент неизвестна.
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