Лондон, , 09:21 — REGNUM Британская актриса Джоди Комер примет участие в съёмках экранизации романа Джен Биджин Big Swiss. Соответствующую информацию приводит Radio Times 17 марта.

Маргарит в исполнении Джоди Комер Цитата из к/ф «Последняя дуэль». реж Ридли Скотт. 2021. США, Великобритания

Известно, что сюжет сериала построен вокруг героини, проводившей анонимную секс-терапию и столкнувшейся с последствиям подобной работы. Ожидается, что Комер исполнит главную роль в проекте.

Напомним, что продюсером будущего сериала выступит Адам МакКей («Не смотрите наверх»). Дата премьеры проекта в настоящий момент неизвестна.

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