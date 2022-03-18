Лондон, 18 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Британская актриса Джоди Комер примет участие в съёмках экранизации романа Джен Биджин Big Swiss. Соответствующую информацию приводит Radio Times 17 марта.

Цитата из к/ф «Последняя дуэль». реж Ридли Скотт. 2021. США, Великобритания Маргарит в исполнении Джоди Комер

Известно, что сюжет сериала построен вокруг героини, проводившей анонимную секс-терапию и столкнувшейся с последствиям подобной работы. Ожидается, что Комер исполнит главную роль в проекте.

Напомним, что продюсером будущего сериала выступит Адам Маккей («Не смотрите наверх»). Дата премьеры проекта в настоящий момент неизвестна.