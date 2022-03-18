Стокгольм, , 07:42 — REGNUM Инициатива правительства Швеции о незначительном снижении налога на автомобильное топливо в стране не была поддержана в риксдаге. Вместо этого в парламенте сформировалось большинство, выступающее за предложение оппозиции. Об этом 17 марта сообщил телеканал SVT.

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Так, в финансовом комитете риксдага был поддержан законопроект «Умеренных». Большинство сформировалось после того, как к правой оппозиции присоединились «Левые».

Согласно положениям документа, который поддержали «Умеренные», «Левые», «Христианские демократы», «Шведские демократы» и «Либералы», правительству Швеции предлагается вступить в переговоры с представителями Евросоюза, чтобы налог на бензин был снижен на 4 кроны за литр, а на дизель — на 5 крон.

Ранее правительство Швеции предлагало снизить цены всего лишь на 1,3 кроны за литр.