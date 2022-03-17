Сан-Франциско, США, , 23:29 — REGNUM Студия сценариста и геймдизайнера Дэвида Гейдера Summerfall совместно с Humble Games анонсировала новую видеоигру Stray Gods. Трейлер был опубликован 17 марта на YouTube-канале издателя.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Как сообщили разработчики, Stray Gods будет выполнена в жанре «ролевого мюзикла». Отметим, что ранее этот проект носил название Chorus: An Adventure Musical, он был представлен Summerfall Studios ещё в октябре 2019 года. Студия пока не назвала точную дату релиза, пользователи сервиса Steam уже сейчас могут добавить игру в список желаний.

Для справки: Дэвид Гейдер являлся одним из ключевых разработчиков Dragon Age: Origins и Dragon Age 2. Сюжет Stray Gods расскажет о мире, в котором греческие боги живут среди людей. Девушка по имени Грейс таинственным образом обретает силу музы, которая в греческой мифологии является одной из дочерей Зевса.

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