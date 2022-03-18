18 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 07:42 — REGNUM На фоне украинского конфликта, иммиграционного кризиса на американо-мексиканской границе и исторической инфляции половина населения США выразила мнение, что глава Белого дома США Джо Байден станет президентом одного срока. Согласно опросу Fox News, 52% респондентов считают, что Байден не будет баллотироваться в 2024 году, и лишь 29% опрошенных ответили, что он может вновь принять участие в выборах. Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден Gage Skidmore

«Каковы шансы в Вегасе, что он не продержится и первый год? Потому что я бы принял эту ставку», — пишет @FPphilosopher.

«По мнению составителей прогнозов, Байден может не дожить до 1-го квартала [если он действительно будет избран в 2024 году]; большинство удивлены, что он продержался уже так долго [чудо припишем лекарствам]», — комментирует @poormansurvivor.

«Болезнь Джо возьмет верх над ним к лету, он не будет президентом в 2022 году», — считает @CoverThree.

«К 2024 году от США как от страны всё равно ничего не останется», — иронизирует @SalsaPrice.

«Разумно предположить, что он может и не дожить до 2024 года», — комментирует @BDOH.

«Вы неправильно написали про годы, речь идет о месяцах», — отвечает @Dew_West.

«Байдену дали шанс. Он его упустил. Очевидно, что он хотел только власти после того, как 25 раз баллотировался в президенты. Он будет «однократным» президентом», — заявляет @itsShonny.

«Инфляция в свое время сделала Джимми Картера президентом одного срока… Байдена ждет та же участь», — напоминает @tpirkl.

«Если бы Байден не был марионеткой прогрессистов, у него мог бы быть шанс, но он на пути к тому, чтобы выбить их всех из колеи», — размышляет @TruthinTN1.

«Одним из способов, которым Байден мог бы потенциально объединить партию, было бы обещание избираться только на один срок, а затем выбрать в качестве вице-президента/преемника кого-то, кто повел бы молодое, более прогрессивное крыло партии», — пишет @jack_hamilton.

«Байден — это человеческая машина по производству ляпов. После всех неудач у него точно нет шансов на второй срок!» — восклицает @TactiCoolMemes.

«Байден будет президентом на один срок. Но кто, по-вашему, будет следующим? Я не думаю, что Трамп. Я думаю, что это будет сенатор Митт Ромни. Это связано с голосованием бумеров и с тем, что Америке нужен несколько «ястребиный» лидер, который не будет выходить из себя», — предполагает @ColinLiddell3.