Веллингтон, 17 марта 2022, 23:28 — REGNUM Правительство Новой Зеландии ввело в действие новые антироссийские санкции, сообщает пресс-релиз, опубликованный 17 марта на сайте правительства страны.
Отмечено, что это первый пакет мер, принятых в рамках Акта об антироссийских санкциях.
В частности, Новая Зеландия в случае обнаружения активов президента России Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности РФ, заморозит их.
Кроме того, правительство Новой Зеландии закрывает въезд в страну 364 гражданам РФ, связанным с политической и военной сферами.
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