Веллингтон, 17 марта, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии ввело в действие новые антироссийские санкции, сообщает пресс-релиз, опубликованный 17 марта на сайте правительства страны.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Всевидящее око

Отмечено, что это первый пакет мер, принятых в рамках Акта об антироссийских санкциях.

В частности, Новая Зеландия в случае обнаружения активов президента России Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности РФ, заморозит их.

Кроме того, правительство Новой Зеландии закрывает въезд в страну 364 гражданам РФ, связанным с политической и военной сферами.