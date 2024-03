Вашингтон, 17 марта, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Американская певица Шэрон Ван Эттен и исполнительница Джулиен Бейкер сделали кавер-версии композиций рок-групп Nine Inch Nails и Smashing Pumpkins для нового 7-дюймового сингла, который будет сопровождать будущий выпуск серии от Image Comics.

NME Шэрон Ван Эттен

Будущий выпуск What's the Furthest Place From Here с эксклюзивным синглом выйдет в сентябре. В нем Ван Эттен исполнит песню Hurt от Nine Inch Nails, а Бейкер — песню 1979 группы Smashing Pumpkins.

What's the Furthest Place From Here — это серия комиксов, написанная Мэтью Розенбергом и проиллюстрированная Тайлером Боссом. Это «постапокалиптическая серия о взрослении».