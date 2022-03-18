Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Американская актриса Карен Фукухара, известная по роли в сериале «Пацаны», подверглась покушению. Информацию об этом передаёт Variety 17 марта.

Карен Фукухара Скриншот YouTube

По словам актрисы, инцидент случился возле кафе, а это нападение стало первым разом, когда ей «причинили физический вред». Также Фукухара отметила, что после случившегося планирует записаться на курсы самообороны.

Напомним, что Карен Фукухара начала кинокарьеру в 2016 году, снявшись в фильме «Отряд самоубийц». В 2019 году актриса приняла участие в съёмках сериала «Пацаны», где сыграла одну из главных ролей.

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