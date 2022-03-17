Рен, Франция, 17 марта, 2022, 23:24 — ИА Регнум. 17 марта футбольный клуб «Ренн» в матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над «Лестером Сити» со счетом 2:1.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Бенжамен Бурино (8' Мартен Терье) и Флавьен Тэт (76' Серу Гирасси). Единственный мяч «лис» на 51-й минуте встречи забил Уэсли Фофана после передачи Адемолы Лукмана.

Статистика матча («Ренн"/ «Лестер Сити»)

Удары 11/10

Удары в створ ¾

Владение 64%/36%

Угловые 6/7

Нарушения 12/10

Составы команд:

«Ренн»: Алемдар, Трюффер (Мелинг, 76'), Агерд, Омари, Траоре, Сантамария, Майер, Мартен (Тэт, 58'), Терье (Гирасси, 68'), Буриго, Лаборде (Тшауна, 76').

«Лестер Сити»: Шмейхель, Джастин, Даниэль, Томас, Фофана (Вестергор, 78'), Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Ндиди (Мэддисон, 60'), Барнс, Олбрайтон (Лукман, 12'), Ихеаначо.

В четвертьфинал еврокубка вышел клуб из Английской Премьер-лиги, обыгравший французскую команду со счетом 3:2 по итогам двухматчевого противостояния (2:0, 2:1).