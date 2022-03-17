Монако, , 23:18 — REGNUM 17 марта в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграл вничью с португальской «Брагой». По итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинал турнира вышел португальский клуб.

Футбольный клуб «Монако»

Первый мяч на двадцатой минуте встречи забил экс-нападающий «Барселоны» Абель Руис — 0:1. В конце матча Аксель Дисаси сравнял счет, замкнув передачу вышедшего на замену Александра Головина — 1:1.

Бригада арбитров (Швеция): Андреас Экберг | Мехмет Кулум | Фредрик Кливер | Кевин Блом.

Статистика матча («Монако"/ «Брага»)

Удары 19/12

Удары в створ 7/4

Владение 61%/39%

Угловые 11/2

Нарушения 10/8

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Кампос (Агилар, 84'), Бадиашиле, Дисаси, Энрике (Якобс, 62'), Тчуамени, Лукас (Марипан, 52'), Мартинш (Боаду, 52'), Фолланд, Диоп (Головин, 52'), Бен-Йеддер.

«Брага»: Матеус, Тормена, Оливейра, Кармо, аль-Моатасембелла, Орта (Минеро, 69'), Гомес (Моура, 62'), де Соуза Силва, Кастро (Медейруш, 75'), Руис (Оливейра, 75'), Орта.