София, 17 марта, 2022, 23:18 — ИА Регнум. О задержании 17 марта бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова сообщает Болгарское национальное радио.

(сс) European People's Party Бойко Борисов

Лидера партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») задержали во время полицейской операции. В его доме проходит обыск.

Также полицейские задержали бывшего министра финансов республики Владислава Горанова и бывшего главу финансового комитета Народного собрания Болгарии Менду Стоянову.

Задержания прошли в рамках дела о злоупотреблений европейскими средствами. Дело завели по факту 120 с лишним случаев злоупотреблений.