Токио, 17 марта, 2022, 23:12 — ИА Регнум. В рамках телевизионного блока Toonami телеканал Adult Swim анонсировал два новых аниме-сериала. Об этом 17 марта сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Сюжет шоу Housing Complex C расскажет о девушке по имени Кими, которая живёт в небольшом бюджетном комплексе зданий, расположенном в приморском городе Куросаки. Проблемы начинают преследовать главную героиню буквально везде, куда бы она ни пошла, вокруг неё начинают происходить ужасные вещи. В итоге Кими задаётся вопросом о том, какое древнее зло преследует жителей комплекса C.

Отметим, что Adult Swim также заказал производство двух новых сериалов на основе культовой франшизы FLCL («Фури Кури»): FLCL: Grunge и FLCL: Shoegaze. Компания выложила в сеть постеры вышеупомянутых проектов и короткий тизер.

Напомним, оригинальный мини-сериал FLCL вышел в апреле 2000 года. Над его созданием работала студия Gainax, в качестве режиссёра проекта выступил Кадзуя Цурумаки. Шоу отличается необычной стилистикой и представляет собой смесь жанров комедии, меха (аниме про огромных человекоподобных роботов), фансервиса, триллера и психоделики.