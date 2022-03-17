Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Создатели мультсериала «Южный парк» объявили о концерте в честь 25-летия анимационной картины, на котором выступят группы Primus и Ween. Об этом 17 марта рассказал портал NME.

Мультсериал «Южный парк» NME

Специальное мероприятие «на одну ночь» состоится в Red Rocks Amphitheater в Моррисоне, штат Колорадо, 10 августа.

Согласно официальному анонсирующему видео, шоу будет «отмечать 25 лет музыки «Южного парка», а создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун также будут присутствовать на сцене.

«Мы так рады вернуться домой и сыграть в Red Rocks, месте, которое славится тем, что принимает самых легендарных артистов и музыкантов», — говорится в совместном заявлении Паркера и Стоуна.

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