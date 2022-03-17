Сараево, , 23:53 — REGNUM Посольство США в Боснии и Герцеговине 17 марта опубликовало реакцию на заявление посла России в БиГ Игоря Калабухова о том, как Россия смотрит на возможное присоединение этой балканской страны к НАТО.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недавние угрозы посла России в Боснии и Герцеговине опасные, безответственные и неприемлемые. Третьи страны не имеют право вмешиваться в соглашения в области безопасности, которые НАТО заключает с суверенными государствами», — говорится в сообщении, которое дипломатическое представительство США опубликовало на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что 16 марта посол России в БиГ Игорь Калабухов рассказал в интервью боснийскому телеканалу, что Москва признает право Боснии и Герцеговины принимать решения о вступлении в любые организации, так как это ее внутреннее дело, но при этом сохраняет за собой право реагировать на такие решения в соответствии с собственными интересами. Российский дипломат отметил, что его страна на примере Украины показала, как она готова действовать — если в БиГ появятся угрозы для России, Москва ответит на эти угрозы.