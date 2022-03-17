Леверкузен, Германия, 17 марта, 2022, 23:08 — ИА Регнум. 17 марта в Леверкузене на стадионе «БайАрена» «Байер-04» потерпел второе подряд поражение от «Аталанты» из Бергамо. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 90+1-й минуте встречи забил 25-летний нападающий сборной Кот-д'Ивуара Жереми Бога после передачи Мериха Демирала. Желтые карточки получили Тимоти Фосу-Менса, Роберт Андрих и Мусса Диаби. На матче работала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Статистика матча («Байер-04"/ «Аталанта»)

Удары 16/13

Удары в створ 3/3

Владение 62%/38%

Угловые 10/5

Нарушения 15/13

Составы команд:

«Байер-04»: Градецки, Та, Тапсоба, Хинкепи, Баккер, Фосу-Менса (Беллараби, 61'), Паласиос (Азмун, 61'), Демирбай (Андрих, 61'), Арангис (Аларио, 82'), Диаби, Адли.

«Аталанта»: Муссо, Толои (Джимсити, 10'), Паломино, Демирал, Копмейнерс, Фройлер, де Рон, Хатебур, Дзаппакоста (Пеццела, 79'), Малиновский (Бога, 65'), Мурьель (Пессина, 79').