Горловка, ДНР, , 23:07 — REGNUM Посёлок шахты им. Гагарина города Горловки (ДНР) подвергся вечером 17 марта обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В 19:40 мск украинские боевики открыли по посёлку огонь из населённого пункта Новгородское: было выпущено восемь мин калибра 82 мм.

Также украинские формирования обстреляли село Сигнальное (Марьинский район, ДНР) из АГС: в 18:50 мск было выпущено 20 гранат, также применялось стрелковое оружие. Стрельбу ВСУ вели из населённого пункта Славное.

Кроме того, из Славного ВСУ атаковали посёлок Еленовка (ДНР) в 20:25 мск и через час — в 21:25 мск, применив миномёты калибра 120 мм (десять мин) и артиллерийские орудия калибра 122 мм (шесть снарядов).

Ранее Еленовку обстреляли ВСУ из населённого пункта Новомихайловка: в 19:35 мск они открыли огонь из миномёта калибра 120 мм, выпустив шесть мин.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики обстреляли ДНР из миномётов