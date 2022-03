Лондон, , 23:02 — REGNUM Британский рок-музыкант Лиам Галлахер собирается выпустить запись своего концерта Down By The River Thames в виде нового концертного альбома. Об этом 17 марта рассказал портал NME.

Лиам Галлахер NME

Бывший фронтмен группы Oasis исполнил специальный сет на барже во время своего путешествия по Темзе в Лондоне в декабре 2020 года, когда полномасштабные концерты все еще были запрещены в соответствии с мерами пресечения распространения коронавируса.

В пятизвездочной рецензии на концерт портал NME написал: «Нам не хватает фанатов, факелов, брошенных пинт и скандирования толпы, но это, без сомнения, лучшее, что может быть».

Галлахер подтвердил, что шоу также выйдет на виниле, CD, кассетах и основных потоковых сервисах 27 мая на лейбле Warner Records.

