Лондон, 17 марта 2022, 23:02 — REGNUM Британский рок-музыкант Лиам Галлахер собирается выпустить запись своего концерта Down By The River Thames в виде нового концертного альбома. Об этом 17 марта рассказал портал NME.

Лиам Галлахер
Лиам Галлахер
NME

Бывший фронтмен группы Oasis исполнил специальный сет на барже во время своего путешествия по Темзе в Лондоне в декабре 2020 года, когда полномасштабные концерты все еще были запрещены в соответствии с мерами пресечения распространения коронавируса.

В пятизвездочной рецензии на концерт портал NME написал: «Нам не хватает фанатов, факелов, брошенных пинт и скандирования толпы, но это, без сомнения, лучшее, что может быть».

Галлахер подтвердил, что шоу также выйдет на виниле, CD, кассетах и основных потоковых сервисах 27 мая на лейбле Warner Records.

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