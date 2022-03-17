Стамбул, Турция, 17 марта, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержала волевую победу над «Галатасараем». Основное время встречи, проходившей в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена», завершилось со счетом 1:2.

«Барселона»

Первый мяч на 28-й минуте встречи забил бразильский центральный защитник «Галатасарая» Маркао после передачи Александру Чикылдэу — 1:0. Через девять минут Педри вернул «сине-гранатовых» в игру, замкнув забросил Феррана Торреса — 1:1. В дебюте второй половины форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг впервые вывел «Барселону» вперед — 1:2.

Бригада арбитров (Италия): Даниэль Орсато | Алессандро Джаллатини | Фабиано Прети | Даниэле Довери.

Статистика матча («Галатасарай"/ «Барселона»)

Удары 10/18

Удары в створ ¾

Владение 35%/65%

Угловые 3/3

Нарушения 9/6

Составы команд:

«Галатасарай»: Пенья, ван Анхольт (Байрам, 85'), Нельссон, Маркао, Бои, Анталялы, Актюркоглу, Кутлу, Бабел (Дервишоглу, 74'), Чикылдэу (Моруцан, 74'), Гомис (Мохамед, 63').

«Барселона»: тер Штеген, Дест (Араухо, 56'), Пике (Ланге, 82'), Гарсия, Альба, Бускетс, Педри, де Йонг (Гави, 68'), Траоре (Дембеле, 46'), Торрес, Обамеянг (Депай, 82').

По итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинал Лиги Чемпионов вышла каталонская команда, обыгравшая клуб из Турции со счетом 2:1 (0:0, 1:2).