Рим, 17 марта, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Руководители заводов по производству бумаги в Италии останавливают заводы, потому что это обходится им в меньшую сумму, чем продолжение работы при нынешних ценах на энергию, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 17 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Ренцо Поли, глава национальной профильной бизнес-ассоциации Assocarta и владелец двух заводов, сообщил, что в обычных обстоятельствах расходы на газ составляют 10−15% от общего объема затрат, теперь же доля составляет 30%, что делает производство нерентабельным.

Решение о приостановке работы, по оценке эксперта, приняли от 30% до 50% игроков рынка.

Основной причиной роста цен на газ на нынешнем этапе являются спекуляции, именно с ними власти Италии и власти ЕС должны научиться бороться, отметил Поли.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.