Нью-Йорк, США, , 22:49 — REGNUM Первый эпизод нового сериала на основе видеоигровой франшизы Resident Evil, производством которого занимается Netflix, появится на сайте потокового сервиса 14 июля 2022 года. Об этом 17 марта сообщает страница платформы в Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ).

Логотип игры Resident Evil (c) компания Capcom

Администрация аккаунта онлайн-кинотеатра опубликовала несколько постеров, сопроводив публикацию слоганом «Зло эволюционировало». В центре повествования шоу будет находиться девочка-подросток Джейд Вескер (дочь одного из главных антагонистов франшизы Альберта Вескера), которая проживает в городе Нью-Ракун-Сити.

После произошедшего апокалипсиса она будет пытаться разгадать тайны её отца и корпорации «Амбрела», а также выяснить, что произошло с её сестрой Билли. Действие шоу развернётся в 2036 году.

Напомним, 8 июля 2021 года на Netflix вышел анимационный сериал «Обитель зла: Бесконечная тьма» (англ. Resident Evil: Infinite Darkness), а 25 ноября 2021 года состоялась премьера фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» режиссёра Йоханнеса Робертса. В проекте нового сериала Resident Evil участвуют актеры Лэнс Реддик, Элла Балиск, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделина Рудольф и Паола Нуньес.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выпустил первый тизер сериала Resident Evil