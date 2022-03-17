Загреб, 17 марта 2022, 22:50 — REGNUM Бесплатный проезд в общественном транспорте Загреба введён для беженцев с Украины, передаёт 17 марта HRT. Правило действует для каждого человека в течение одной недели.
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Такое решение принял глава хорватской столицы Томислав Томашевич. Чтобы бесплатно пользоваться транспортом, украинцам необходимо показать выданный в полиции документ о статусе беженца.
К настоящему моменту в республике находятся 7,3 тыс. беженцев с Украины. Хорватские власти заявляли, что страна может принять до 20 тысяч человек.
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