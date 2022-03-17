Рим, 17 марта, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В Италии фиксируется рост цен на все основные продукты питания, сообщили в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti в четверг, 17 марта.

Евро

Основная причина подорожания — резкий рост стоимости энергоресурсов.

Среди продуктов питания «рекордсменами» являются подсолнечное масло (рост на 19%), овощи (17%), макароны (12%), масло (11%).

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.