Рим, , 22:37 — REGNUM Из-за резкого роста стоимости энергоресурсов экономике Италии угрожает «паралич», с таким заявлением выступил в четверг, 17 марта, глава национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он призвал правительство поспешить с поддержкой бизнеса (в частности, ограничить цены на газ и отменить косвенные налоги на топливо), потому что в противном случае ситуация может стать «непоправимой».

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.