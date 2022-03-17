Москва, 17 марта 2022, 22:36 — REGNUM Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний украинского тележурналиста Дмитрия Гордона на предмет призывов к насилию в отношении российских военных, сообщает 17 марта пресс-служба ведомства.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета РФ организовать проведение процессуальной проверки в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских военных», — указано в сообщении пресс-службы СК РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении телеведущего одного из центральных телеканалов Украины, призывавшего к убийству российских детей.
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