Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Американская компания Amazon закрыла сделку по покупке культовой киностудии Metro Goldwyn Mayer (MGM), сообщает 17 марта Reuters.

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Руководство Amazon объявило, что не собирается увольнять никого из сотрудников MGM и будет работать с руководством студии. Решение о закрытии сделки было принято по истечении срока, в течение которого федеральная торговая комиссия США могла её оспорить.

Общая сумма сделки оценивается в $8,5 млрд. За эту цену Amazon получила права на одну из обширнейших фильмотек мира. В том числе к компании перейдут права на франшизу о легендарном Джеймсе Бонде. Именно с помощью историй об агенте английской разведки Amazon надеется привлечь новых подписчиков на свой сервис Prime Video, который на данный момент имеет около 200 млн клиентов.

Напомним, киностудия MGM была основана в 1924 году и до 1942 года являлась безоговорочным лидером голливудской киноиндустрии. На сегодняшний день фильмы производства MGM получили 177 наград «Оскар», в числе которых 12 за «Лучший фильм».

Среди прочих MGM выпустила такие фильмы, как «Унесенные ветром», «Рокки» и «Молчание ягнят».