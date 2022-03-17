Белград, 17 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Сербия обеспечит своих граждан всеми продуктами, необходимыми для нормальной жизни. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 17 марта, представляя гражданам страны предвыборную программу возглавляемой им Сербской прогрессивной партии.

pravda.rs Выборы президента Сербии Александра Вучича

«Завтра нефтепродукты не подорожают, стоимость дизельного топлива уменьшится на 0,42 динара, стоимость бензина — на 0,24 динара. Я считаю, что для граждан это главное», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Вучич добавил, что запасы пищи, которыми располагает Европа, недостаточны, и что на рынке зерновых спрос превышает предложение.

«Мы это учли. Вы должны понимать, что сбор урожая пшеницы только в августе и только тогда мы сможет рассчитать точное количество. В настоящее время у нас огромные запросы на продажу, больше всего из Италии», — рассказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что дополнительное количество пшеницы и кукурузы запрашивали также Албания и Черногория.

Вучич добавил, что, несмотря на трудности, Сербия продолжит политику привлечения иностранных инвестиций, уменьшения безработицы и контроля задолженности. «Мы будем помогать молодежи и пенсионерам. Это будет нелегко, мир ломается, но мы постараемся, чтобы ущерб для нас был как можно меньше», — сказал Вучич.

Напомним, что 3 апреля в Сербии пройдут президентские и парламентские выборы. Александр Вучич является одним из кандидатов в президенты.