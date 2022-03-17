Москва, , 22:34 — REGNUM Российский историк Тамара Эйдельман дала интервью журналисту Юрию Дудю. Премьера видео состоялась на YouTube-канале «вДудь» 17 марта.

Тамара Эйдельман Скриншот YouTube

В рамках общения Эйдельман рассказала о своей эмиграции из России, различных правителях прошлого и актуальных проблемах в мире. Общая продолжительность интервью составила 105 минут.

Напомним, что первый выпуск «вДудя» был опубликован в 2017 году. В настоящее время на канал проекта подписаны почти 10 млн человек, а общее количество роликов составляет 144.

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