Рим, , 22:29 — REGNUM При сохранении нынешних цен на бензин дополнительные расходы граждан Италии в 2022 году составят 900 евро на семью (в сравнении с 2021 годом), таковы данные исследования Facile. it, опубликованные в четверг, 17 марта.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

В наибольшей степени пострадают те, кто использует дизель — цены на него растут еще быстрее, отметили аналитики.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.