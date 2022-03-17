Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Студии FromSoftware так и не удалось решить проблемы уязвимости игры Elden Ring, из-за которых в январе 2022 года разработчики были вынуждены временно отключить серверы Dark Souls III. Об этом 17 марта сообщает портал DSOGaming.

Elden Ring Скриншот из игры Elden Ring

«Если вам интересно, исправили ли Fromsoftware или BandaiNamcoUS RCE-хаки, которые были в Dark Souls и Elden Ring — нет, к сожалению, не исправили. Easy Anticheat не защищает от них», — написал на своей странице в Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ) пользователь JT.

Издание отметило, что, судя по всему, всё, что сделали издатель и разработчик — это добавили в Elden Ring систему защиты от мошенничества Easy Anticheat. Таким образом, хакеры по-прежнему имеют возможность использовать ранее обнаруженную уязвимость.

Напомним, в января 2022 года FromSoftware и Bandai Namco вынуждены были отключить в Dark Souls III мультиплеер из-за обнаруженной проблемы. Тогда эксперты выяснили, что злоумышленники могут воспользоваться ей для того, чтобы заразить ПК пользователей вредоносными программами. Отметим, что серверы игры не включены до сих пор.

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