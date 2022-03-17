Авторы Elden Ring так и не решили проблему уязвимости игры
Вашингтон, 17 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Студии FromSoftware так и не удалось решить проблемы уязвимости игры Elden Ring, из-за которых в январе 2022 года разработчики были вынуждены временно отключить серверы Dark Souls III. Об этом 17 марта сообщает портал DSOGaming.
«Если вам интересно, исправили ли Fromsoftware или BandaiNamcoUS RCE-хаки, которые были в Dark Souls и Elden Ring — нет, к сожалению, не исправили. Easy Anticheat не защищает от них», — написал на своей странице в Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ) пользователь JT.
Издание отметило, что, судя по всему, всё, что сделали издатель и разработчик — это добавили в Elden Ring систему защиты от мошенничества Easy Anticheat. Таким образом, хакеры по-прежнему имеют возможность использовать ранее обнаруженную уязвимость.
Напомним, в января 2022 года FromSoftware и Bandai Namco вынуждены были отключить в Dark Souls III мультиплеер из-за обнаруженной проблемы. Тогда эксперты выяснили, что злоумышленники могут воспользоваться ей для того, чтобы заразить ПК пользователей вредоносными программами. Отметим, что серверы игры не включены до сих пор.