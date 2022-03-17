Рубежное, ЛНР, , 22:26 — REGNUM Город Рубежное освобождён от ВСУ, бойцы Народной милиции ЛНР подняли флаг Республики над зданием городской администрации, сообщили 17 марта в пресс-службе луганского ведомства.

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Представитель Народной милиции отметил, что для местных жителей военное положение перешло в завершающую фазу. На окраинах города пока ещё слышны звуки перестрелок, а также работа украинской артиллерии.

«Но с каждым часом этих эпизодов становится всё меньше. Местные жители собираются в администрации, им оказывается помощь. По мере сил военные оказывают», — отметил представитель Народной милиции.

По его словам, в город будет отправлена гуманитарная помощь. «И для жителей Рубежного жизнь станет снова нормальной», — добавил он.

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