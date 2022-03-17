Лондон, , 22:25 — REGNUM Сегодня, 17 марта, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм Юнайтед» (Великобритания) примет «Севилью» (Испания). Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА начнется в 23:00 по московскому времени.

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На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм»: Альфонс Ареоля, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крейг Доусон, Бен Джонсо, Пабло Форналс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Мануэль Лансини, Саид Бенрахма, Майкл Антонио.

«Севилья»: Яссин Буну, Людвиг Аугустинссон, Неманья Гудель, Жюль Кунде, Хесус Навас, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Томас Делейни, Хесус Корона, Антони Марсьяль, Юссеф Эн-Несери.

Первый матч, проходивший в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершился минимальной победой испанской команды со счетом 1:0. Единственный мяч на 60-й минуте встречи забил марокканский нападающий Мунир Эль-Хаддади после передачи Маркуса Акуньи.