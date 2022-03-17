Леверкузен, Германия, , 22:18 — REGNUM Как сообщает издание Calciomercato, руководство леверкузенского «Байера-04» согласится отпустить 18-летнего атакующего полузащитника сборной Германии Флориана Виртца следующим летом, если поступит предложение в размере 150 миллионов евро.

ФК Бавария Мюнхен

В текущем сезоне Флориан Виртц принял участие в 24-х турах чемпионата Германии, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету полузащитника 7 (3+4) очков по системе гол+пас в шести матчах.

Ранее сообщалось, что 18-летний Виртц выбыл до конца текущего сезона из-за разрыва крестообразных связок. Главным претендентом на Флориана Виртца называют мюнхенскую «Баварию».

Текущее соглашение Виртца с «Байером» рассчитано до 30 июня 2026 года, а портал transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.