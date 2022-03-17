Рим, 17 марта, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Для Евросоюза пришел подходящий момент для отмены принципа необходимости единогласного голосования стран-членов для принятия решений, заявил в четверг, 17 марта, лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

ЕС при нынешних правилах «не справляется с новыми вызовами во внешней политике, энергетике, социальной сфере», полагает он.

Принцип необходимости единогласного голосования действует с момента создания Евросоюза. Он указан в основных документах ЕС.

Оппоненты представленной леволибералами точки зрения отмечают, что речь идет о попытке упростить контроль за отдельными «фрондирующими» странами-членами ЕС (в большинстве случаев таковыми становятся Венгрия и Польша).