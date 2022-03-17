Вашингтон, 17 марта 2022, 22:28 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Key Glock (Маркейвиус ЛаШун Кэти) представил видео на сингл Play For Keeps. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 17 марта.
В новом клипе артист демонстрирует роскошный автопарк, а также рассказывает о непростом пути к успеху. Известно, что композиция Play For Keeps войдёт в расширенное издание недавнего альбома рэпера.
Ранее Key Glock анонсировал выход расширенной версии пластинки Yellow Tape 2. Публикация проекта намечена на 25 марта 2022 года.
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