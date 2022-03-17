Москва, , 22:10 — REGNUM Российские военные за последние сутки обеспечили безопасную эвакуацию из Мариуполя около 43 тысяч человек, заявил 17 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Порт Мариуполь Oleg Zima

Также мирным жителям доставлено продовольствие и медикаменты.

«В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города еще 42 992 человек. Населению передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания», — рассказал Мизинцев.

Напомним, масштабная эвакуация мирного населения Мариуполя стала возможна только после освобождения от украинских нацистов ряда районов города.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это истерика!» — в Киеве пригрозили Белоруссии и России «рельсовой войной»