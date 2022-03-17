Вашингтон, 17 марта, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден на законодательном уровне запретил бывшим американским шпионам работать на иностранные правительства сразу после прекращения службы в Вашингтоне, сообщает 17 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Подписанный Байденом закон запрещает сотрудникам американской разведки, владеющим специальными навыками и информацией о национальной безопасности, устаиваться на работу в иностранные правительства в течение 30 месяцев после выхода на пенсию.

Данный закон был разработан представителем Демократической партии США Хоакином Кастро после расследования Reuters в 2019 году, в ходе которого было установлено, что бывшие IT-специалисты из Агентства национальной безопасности США помогали Объединенным Арабским Эмиратам шпионить за журналистами, диссидентами и другими американцами.