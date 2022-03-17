Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Федеральный суд в США отказал основателю компании Vyera Pharmaceuticals Мартину Шкрели в просьбе отложить дату выплаты $64,6 млн до тех пор, пока он не обжалует решение федеральной торговой комиссии о том, что он нарушил антимонопольное законодательство, завышая цену на жизненно важное лекарство, сообщает 17 марта Reuters.

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Окружной судья США Дениз Коте ранее вынесла решение в пользу семи штатов, обвинивших Шкрели в попытках монополизировать рынок и завышении цены на препарат Daraprim c $17,50 до $750.

Шкрели, который сейчас находится в тюрьме, также навсегда запретили работать в фармацевтической индустрии или занимать должность директора компании, зарабатывающей на публичных торгах.